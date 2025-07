Il mare è la loro casa | la campagna Lav fa tappa a Sciacca

Dopo le 23 tappe in tutta Italia, prosegue la quinta edizione dell'evento “Il mare è la loro casa”, la campagna estiva promossa da Lav (Lega antivivisezione) per sensibilizzare bambini e famiglie al rispetto degli animali del mare e del litorale.L’iniziativa si svolge con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Casa del Mare in stato di degrado, Belli: " Sono fondi sottratti alla camorra" - "Parliamo di un'opera da un milione di euro che versa in una fase indecorosa per la nostra amata città, il suo valore è importantissimo per dimostrare che Mondragone è contro la camorra".

“Il mare è la loro casa” chiude la quinta edizione. Ha coinvolto oltre mille bambini - 100 volontari e 280 bambini hanno collaborato all'iniziativa della Lega anti vivisezione. Lo riporta vita.it

"Il mare è la loro casa", la campagna LAV fa tappa a Formia - Prosegue a Formia, martedì 18 giugno, 'Il mare è la loro casa', la campagna di sensibilizzazione organizzata da LAV per ... Riporta notizie.tiscali.it