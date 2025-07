Il look di Naomi Watts nei panni dell' ex First Lady è un omaggio agli anni anni ’60 che riporta in vita l' eleganza di un’icona di stile senza tempo

L a rappresentazione di Sarah Pidgeon come Carolyn Bessette nella nuova serie American Love Story non ci ha convinti, ma non possiamo dire lo stesso di Naomi Watts nei panni di Jackie Kennedy Onassis. Un cappello senape, un outfit total black e diversi accessori d’autore sono bastati per riportare in vita la grazia senza tempo dell’ex First Lady. Alcune immagini rubate dal set newyorkese della serie – firmata Ryan Murphy – mostrano l’attrice 56enne con un look che va ben oltre il costume. Ogni dettaglio richiama il rigore stilistico e il fascino silenzioso di una donna che ha ridefinito il concetto di eleganza al femminile. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il look di Naomi Watts nei panni dell'ex First Lady è un omaggio agli anni anni ’60 che riporta in vita l'eleganza di un’icona di stile senza tempo

In questa notizia si parla di: anni - look - naomi - watts

Tentato omicidio a colpi di accetta, 31enne patteggia cinque anni - Ha patteggiato cinque anni il 31enne accusato di tentato omicidio per aver colpito con un’accetta un conoscente durante una serata in compagnia.

Galaxy Z Fold7: l’evoluzione che ne ha ridotto lo spessore del 48% in 6 anni - Quando Samsung presentò il primo Galaxy Fold nel 2019, lo spessore da chiuso era di 17,1 mm. Oggi, Galaxy Z Fold7, presentato al Galaxy Unpacked 2025 a New York, segna un traguardo epocale: 8,9 mm da chiuso  e 4,2 mm da aperto, con una riduzione complessiva del 48%.

Sex and the city: la fine della storia di carrie dopo 25 anni - La serie spin-off di “Sex and the City”, intitolata And Just Like That…, si sta avvicinando a una svolta significativa nella narrazione, con un focus particolare sulla protagonista Carrie Bradshaw.

Corriere Moda. Sade · No Ordinary Love. L’ultima di Dema per Balenciaga finisce tra applausi e lacrime e una standing ovation meritata per un lavoro che è il racconto perfetto di dieci anni suoi e di tanta storia della maison. C’è l’universo mondo seduto e in p Vai su Facebook

L’eleganza eterna di Naomi Watts in total black nei panni di Jackie Kennedy; Naomi Watts è Jackie Kennedy sul set di American Love Story: l’outfit è pura classe anni ’60; Naomi Watts e la figlia Kai Schreiber da Balenciaga sfoggiano due look a contrasto: rock aggressive e rétro bon ton.

L’eleganza eterna di Naomi Watts in total black nei panni di Jackie Kennedy - L’interpretazione di Naomi Watts nei panni di Jackie Kennedy si preannuncia come una delle più eleganti e convincenti degli ultimi anni. Segnala iodonna.it

Naomi Watts è Jackie Kennedy sul set di American Love Story: l’outfit è pura classe anni ’60 - Occhiali oversize, collana gold e un cappello che sa di storia: Naomi Watts conquista il ruolo di Jackie Kennedy con un look intriso di eleganza ... Lo riporta dilei.it