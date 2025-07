Il leggendario film concerto di prince torna al cinema in imax

Il mondo della musica e del cinema si prepara a celebrare nuovamente una delle icone più influenti degli anni ’80. La pellicola cult di Prince, “Sign O’ The Times”, sarà prossimamente riproposta in versione IMAX, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti. Questa iniziativa rappresenta un’occasione unica per rivivere le performance di uno degli artisti più innovativi e visionari della storia musicale. il rilancio in IMAX di “sign o’ the times” di prince. una prima assoluta per un film iconico. Il 29 agosto 2025, questa produzione cinematografica, diretta dallo stesso Prince, verrà distribuita nelle sale per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il leggendario film concerto di prince torna al cinema in imax

In questa notizia si parla di: imax - prince - film - cinema

«Sarà diverso da qualsiasi cosa abbiamo visto prima. » Le parole di Tom Holland su The Odyssey di Christopher Nolan riassumono bene l’atmosfera che si respira attorno a questo progetto. Non c’è dubbio che il nuovo film di Nolan, ispirato al poema epico di Vai su Facebook

Da domani al 30 aprile per la prima volta nei cinema e negli Imax® “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”; 18 Of The Very Best Cinemas In London To Visit This National Cinema Day; Batman V Superman, Zack Snyder sta lavorando a una nuova versione IMAX del film.

Mercedes, in auto come al cinema: arrivano i film in formato IMAX - MSN - Sarà possibile accedere ad un catalogo di film in formato IMAX direttamente dall'infotainment. Da msn.com

Le cronache di Narnia e l'uscita in IMAX: Netflix comincerà a ... - Le Cronache di Narnia, Netflix cambia idea: il film andrà al cinema, addirittura in IMAX "La nostra strategia principale consiste nell'offrire ai nostri membri film esclusivi in anteprima su Netflix. Scrive movieplayer.it