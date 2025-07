Il guardaroba inedito della Regina Elisabetta va in mostra a Londra con il primo abito couture sfoggiato quando aveva solo otto anni

L'appuntamento è a Buckingham Palace la prossima primavera. Queen Elizabeth II: Her Life in Style ospiterà circa 200 pezzi che hanno plasmato lo stile della celebre monarca inglese, rendendolo uno dei più influenti di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il guardaroba inedito della Regina Elisabetta va in mostra a Londra (con il primo abito couture sfoggiato quando aveva solo otto anni)

In questa notizia si parla di: guardaroba - inedito - regina - elisabetta

Il guardaroba inedito della Regina Elisabetta va in mostra a Londra (con il primo abito couture sfoggiato quando aveva solo otto anni); Queen Elizabeth II, un secolo di stile e 200 abiti in mostra a Londra dalla primavera 2026; Il cappotto nero di Kate Middleton ha (molto) a che fare con Lady Diana.

Stile reale: il guardaroba della regina Elisabetta al centro di una mostra a Buckingham Palace - Nel 2026, per celebrare i 100 anni dalla nascita di Elisabetta II, Buckingham Palace ospiterà la più grande mostra mai allestita sullo stile della sovrana. msn.com scrive

Queen Elizabeth II, un secolo di stile e 200 abiti in mostra a Londra dalla primavera 2026 - In occasione del centenario della nascita della sovrana, la King’s gallery a Buckingham palace ospiterà la più grande retrospettiva mai realizzata sul suo guardaroba. Come scrive msn.com