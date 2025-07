Il grande caldo sta per finire | cambiamenti in arrivo su tutta l’Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Temporali al Nord, il Sud resiste ancora qualche giorno. Le giornate roventi stanno per concludersi, almeno per una parte del Paese. A partire da oggi, mercoledì 23 luglio, il Nord Italia sarà il primo a sperimentare un netto cambiamento, con l’arrivo di temporali e un calo delle temperature. Al contrario, il Sud continuerà a fare i conti con la canicola almeno fino a venerdì, ma tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana è atteso un cambiamento significativo. Instabilità atmosferica in aumento: il Nord verso una svolta. Secondo gli esperti di 3BMeteo, l’abbassamento del flusso atlantico porterà una crescente instabilità atmosferica, segnando la fine della fase di caldo estremo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Il grande caldo sta per finire: cambiamenti in arrivo su tutta l’Italia

