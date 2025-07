Il Fvg torna sul red carpet di Venezia con tre titoli d’autore

Dopo l’exploit del 2024 con ben quattro titoli selezionati, il Friuli Venezia Giulia si prepara a un altro ritorno da protagonista alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Tre le opere che porteranno in laguna la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Venezia 2025: The Smashing Machine e After the Hunt tra i probabili titoli in programma - Il sito di Variety ha condiviso nuove anticipazioni sull'atteso programma della 82esima edizione della Mostra del cinema di Venezia, che prenderĂ il via il 27 agosto.

Venezia 2025, i primi titoli che potrebbero essere alla Biennale: da Guadagnino a Lanthimos - A un mese dalla presentazione del programma del Lido, il direttore artistico di Venezia Alberto Barbera sta correndo contro il tempo per allestire l’82esima edizione del festival di Venezia, i cui calendari sono ancora in fase di definizione.

Venezia 2025: al via il toto-film della Mostra del Cinema. Da Sorrentino a Guadagnino, ecco i titoli più attesi al Lido - Con l’annuncio ufficiale del film di apertura, La Grazia di Paolo Sorrentino, si accendono i riflettori sulla Mostra del Cinema di Venezia 2025, in programma dal 27 agosto al 6 settembre.

