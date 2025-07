Il futuro granata parla il presidente Milan | Fatti e non proclami il cuore di Salerno al centro del progetto

“Non siamo riusciti a proteggere il grande cuore granata come meritava. La passione dei tifosi si recupera con il tempo, con i fatti, con la ricostruzione a testa bassa”. Maurizio Milan, presidente della Salernitana da pochi giorni, ha spalancato la finestra sul prossimo campionato e sulla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Torino, tifosi granata in piazza nell’anniversario di Superga: corteo contro il presidente Cairo - Migliaia di tifosi granata si sono radunati in piazza Solferino a Torino per un corteo contro il presidente Cairo nell’anniversario della tragedia di Superga L'articolo Torino, tifosi granata in piazza nell’anniversario di Superga: corteo contro il presidente Cairo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Corteo dell'orgoglio granata per le strade di Torino e fino a Superga, duramente contestato il presidente Urbano Cairo - Alcune migliaia di tifosi del Torino hanno manifestato in corteo nella giornata di oggi, domenica 4 maggio 2025, per le strade di Torino, partendo dal bar Norman di via Micca dove il sodalizio granata fu fondato nel 1906, per arrivare fino a Superga dove 76 anni fa avvenne la sciagura aerea in.

Stefano Granata nuovo presidente di Social Impact Agenda per l’Italia - Social Impact Agenda per l’Italia  annuncia la nomina di Stefano Granata, già vicepresidente dal 2016, alla guida dell’associazione.

CAPOMAGGIO C’E’, MILAN PRESIDENTE Ieri sera è arrivato l’annuncio. Dopo giorni di attesa strategica, ieri Galo Capomaggio ha firmato il contratto che lo legherà ... Vai su X

Acquisito a titolo definitivo dall’AC Milan il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Bozzolan. Il giovane esterno difensivo mancino firma in granata un contratto fino al 2028 Vai su Facebook

Salernitano, il presidente Maurizio Milan al Mattino: «Parleremo con i fatti, ecco il piano di rilancio» - La passione dei tifosi non si compra al calciomercato: non è un attaccante né un portiere. Scrive ilmattino.it

Milan a Il Mattino: «Ripartiamo col cuore. Riconquisteremo i tifosi con i fatti» - Maurizio Milan, neo presidente della Salernitana, annuncia un cambio di passo: «Non abbiamo saputo proteggere abbastanza il cuore granata. Come scrive salernonotizie.it