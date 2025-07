Il Ft | Ue e Usa vicini all’accordo per dazi reciproci al 15% Tajani | La trattativa è ancora aperta

L’Ue e gli Usa si starebbero avvicinando a un accordo commerciale che imporrebbe dazi reciproci del 15%, sul modello dell’accordo che Donald Trump ha raggiunto con il Giappone. L’indiscrezione è arriva dal Financial Times, che cita tre fonti informate e afferma che Bruxelles potrebbe accettare i «cosiddetti dazi reciproci» per scongiurare la minaccia del presidente americano di portarli al 30% entro il primo agosto. La notizia ha trovato poi un riscontro in fonti diplomatiche europee, rimaste anonime, secondo le quali «la decisione finale è nelle mani di Trump». «La trattativa è ancora aperta», ha spiegato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

