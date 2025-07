Il divorzio dei Ferragnez è ormai ufficiale la legale di Chiara Ferragni | Ha rinunciato all’assegno per i figli

Divorzio ufficiale dei Ferragnez, l’ex coppia d’oro composta da Chiara Ferragni e Federico Lucia in arte Fedez. A dare ulteriori chiarimenti con una nota è la legale dell’imprenditrice e influencer, l’avvocata Daniela Missaglia. Divorzio Ferragnez, parla l’avvocata di Chiara Ferragni. La legale di Chiara Ferragni Daniela Missaglia, che ha curato gli interessi dell’imprenditrice e influencer, si è pronunciata sul divorzio fra gli ormai ex Ferragnez e con una nota ha sottolineato: “L’accordo in questione è stato il risultato di una responsabile rinuncia della signora Ferragni a pretendere dal marito un assegno per il mantenimento di Leone e Vittoria, collocati in via prevalente presso di lei, per evitare una deriva giudiziaria che avrebbe recato nocumento ai figli minori”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

