Il discorso di Renzi non parte Bignami FdI lo fulmina con una battuta | Finora mi ha convinto…

Momenti di ilarità, ieri sera, a “In Onda”, l’edizione estiva del talk condotta su La7 da Luca Telese e Marianna Aprile. Nel giorno dell’approvazione della riforma della giustizia al Senato, in studio, alla presenza del capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, i conduttori cercano di lanciare il video del discorso di Renzi in Senato, ma non parte. Bignami commenta ironicamente: “Finora mi ha convinto, è andato molto bene.”. Telese ride, Bignami aggiunge: “Da quando è stata approvata la norma che lo tocca nel portafoglio, è scatenato.”. Ieri, durante la dichiarazione di voto di Matteo Renzi sul ddl costituzionale sulla separazione delle carriere, c’era stato anche un battibecco tra il leader e senatore di Italia viva e il presidente di palazzo Madama, Ignazio La Russa per le varie interruzioni che ci sono state da parte dei colleghi della maggioranza, che per l’ex premier non sono stati silenziati a dovere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

