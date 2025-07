Il Dipartimento di Stato Usa attacca l’Europa | Cittadini arrestati perché criticano i governi

Roma, 23 luglio 2025 - Dura critica all'Europa da parte del Dipartimento di Stato americano, accusando i Paesi europei di condannare arbitrariamente migliaia di cittadini solo perchĂ© avevano criticato i rispettivi governi. "In Europa, migliaia vengono condannati per il crimine di criticare i propri governi. Questo messaggio orwelliano non ingannerĂ gli Stati Uniti. La censura non è libertĂ ", si legge sul profilo X ufficiale del Dipartimento di Stato. Il post, che non fa riferimenti a specifici Stati membri dell'Unione Europea, ha scatenato vari polemiche online, con condanne ma anche condivisioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Dipartimento di Stato Usa attacca l’Europa: “Cittadini arrestati perchĂ© criticano i governi”

In questa notizia si parla di: dipartimento - stato - europa - governi

USA: Dipartimento di Stato approva accordi per la fornitura di armi agli Emirati Arabi Uniti - Il Dipartimento di Stato USA approva accordi per la fornitura di armi agli Emirati Arabi Uniti. La vendita di armi arriva mentre gli Emirati Arabi Uniti sono accusati di aver armato i ribelli del Sudan.

Visti per studenti a Harvard, via libera dal Dipartimento di Stato Usa - Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ordinato a tutte le missioni diplomatiche e consolari nel mondo di riprendere l’elaborazione dei visti per studenti e visitatori accademici diretti all’Università di Harvard, sospendendo così il controverso bando voluto dal presidente Donald Trump.

Usa: Dipartimento di Stato, trasferire clandestini a Guantanamo non è novità - Washington (Usa), 11 giu. (LaPresse) – “Non è una novità che trasferiamo immigrati clandestini criminali a Guantanamo prima che questa sia la destinazione finale.

Il Dipartimento di Stato Usa attacca l’Europa: “Cittadini arrestati perché criticano i governi”; Ministro Foti: Con l'America bisogna trattare. A marzo nuova revisione del PNRR; No, Donald Trump non ha snobbato i capi di Stato e di governo europei.

Il Dipartimento di Stato USA chiuderà consolati in Europa e ridurrà ... - Il Dipartimento di Stato americano è pronto a chiudere un certo numero di consolati principalmente in Europa occidentale nei prossimi mesi e sta cercando di ridurre la sua forza lavoro a livello ... Lo riporta quotidiano.net

I governi di destra frenano un’Europa più forte - Sono i governi europei, per la maggior parte di destra, che hanno il potere di indirizzare le scelte sulle grandi questioni, ma che non hanno alcuna intenzione di investire su un’Europa politica ... Come scrive huffingtonpost.it