Il corso della magistratura e il futuro di Beppe Sala

Nel consentire a Beppe Sala, che ha accettato si vedrĂ se piĂą con coraggio o imprudenza, di proseguire con il suo secondo ed ultimo mandato di sindaco di Milano, il Pd ha assicurato a livello locale e nazionale che la magistratura proseguirà "il suo corso". Certamente, figuriamoci. Non potranno essere nĂ© Sala nĂ© il Pd a poterlo impedire, anche se lo volessero dietro la facciata della sfida o della fiducia, come preferite. Ma temo per Sala, i suoi amici, i suoi estimatori, simpatizzanti eccetera che "il corso" della magistratura sia non meno insidioso di quello della maggioranza, se non addirittura di piĂą.

Sala “Stadio? Trattative in corso con i club per le bonifiche” - MILANO (ITALPRESS) – “Più che la legge” stadi, “il tema è come si fa l’accordo” con le squadre “perché io capisco che rispetto a San Siro in sé e a eventuali lavori di ristrutturazione, chi acquista sa cosa acquista e quindi nel momento in cui acquista San Siro, se vuole fare dei lavori, poi se li paga.

Novara, la polizia chiude la sala slot di corso Vercelli - Chiusa dalla polizia una sala slot a Novara. Nella mattinata di oggi, mercoledì 28 maggio, la squadra amministrativa della divisione Pas della Questura ha infatti eseguito il provvedimento con cui il questore ha disposto la sospensione per cinque giorni della licenza di una sala giochi e.

Giunta, disco verde alla variante in corso d’opera relativo all’intervento Torre-Sala - Tempo di lettura: 2 minuti La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato stamane la variante in corso d’opera relativa al progetto di abbattimento degli edifici scolastici Torre e Sala e ricostruzione, con riqualificazione energetica e funzionale, in un unico complesso.

Giancarlo Tancredi si è dimesso dalla carica di assessore alla Rigenerazione Urbana del Comune di Milano nel corso della seduta che si è svolta a Palazzo Marino a seguito dell'inchiesta che vede coinvolto anche il sindaco Beppe Sala. Durante il suo interv Vai su Facebook

Vi racconto parole e omissioni di Beppe Sala - Che cosa ha detto e soprattutto che cosa non ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, in consiglio comunale. startmag.it scrive

Beppe Sala e non solo, la bella lezione garantista di Meloni al Pd giustizialista - Le parole di Meloni suonano come una lezione di garantismo al Pd e al resto della sinistra estremista e da sempre giustizialista. Scrive startmag.it