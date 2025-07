Arezzo, 23 luglio 2025 – Sabato 26 luglio alle ore 21.30 si terrà al Teatro Petrarca il concerto conclusivo di Opera Seme Festival: lo spettacolo "Jazz on Broadway". Sul palco ventitré cantanti diretti da Matthew Schloneger e Gianni Bruschi, con la direzione d’orchestra di Ana Flavia Zuim, per un emozionante viaggio tra i grandi classici del musical: West Side Story, The Sound of Music, Sister Act, The Princess and the Frog, Kismet, Violet, Candide, My Fair Lady, The Secret Garden, Les Misérables, The Pajama Game, The Phantom of the Opera e molti altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il concerto conclusivo di Opera Seme Festival: lo spettacolo "Jazz on Broadway"