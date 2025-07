Il Comune conferma il no all' impianto di conglomerati bituminosi

La popolazione di Gricignano e delle aree limitrofe può stare tranquilla, la nostra posizione sull’argomento è chiara e quanto giĂ deciso in passato è oggi confermato in pieno”. Così l’assessore Riccardo Marzi in merito alla “Questione Ciapanella” e alla ventilata possibilitĂ di realizzare in. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Consiglio di Stato conferma revoca dell'autorizzazione: l'impianto Superbeton di Montorio chiuso per "violazioni ambientali".

Il Comune conferma il no all'impianto di conglomerati bituminosi - Marzi: "La popolazione di Gricignano e delle aree limitrofe può stare tranquilla, la nostra posizione sull'argomento è chiara e quanto già deciso in passato è oggi confermato in pieno"

Rifiuti: nel Pollino sequestrato impianto per conglomerati - In esecuzione di un provvedimento disposto dal gip di Tribunale di Lagonegro (Potenza), a Chiaromonte (Potenza), il reparto del Pollino del Raggruppamento Carabinieri Parchi ha posto sotto