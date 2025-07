Il Como fa sul serio | 3 gol all' Al Ahli col timbro di Cutrone e Azon Fabregas può sorridere

Dopo il Lilla altro scalpo eccellente: i sauditi con tanti big in campo, Cesc invece fa turnover ma la squadra gira. Domenica contro Ajax o Celtic per la finale della Como Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Como fa sul serio: 3 gol all'Al Ahli col timbro di Cutrone e Azon, Fabregas può sorridere

Il Como fa sul serio: 3 gol all'Al Ahli col timbro di Cutrone e Azon, Fabregas può sorridere.

