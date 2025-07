Il Comitato Olimpico segue la linea Trump | niente trans alle Olimpiadi

Prevale la linea di Donald Trump: le atlete trans non potranno partecipare alle competizioni negli sport femminili alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi. Questo quanto sancito nella nuova direttiva del Comitato Olimpico americano, inviata alle federazioni che sovrintendono al nuoto, all'atletica e ad altri sport. La lettera riporta “l’obbligo di rispettare” l’ordine esecutivo “Tenere gli uomini fuori dagli sport femminili” emesso dal presidente statunitense lo scorso febbraio. "L'USOPC si impegna a proteggere le opportunitĂ per gli atleti che praticano sport, e continuerĂ a collaborare con le varie parti interessate con responsabilitĂ di supervisione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Comitato Olimpico segue la linea Trump: niente trans alle Olimpiadi

Kirsty Coventry assume presidenza del Comitato olimpico internazionale - La zimbabwese Kirsty Coventry oggi ha assunto la presidenza del Comitato olimpico internazionale (IOC) succedendo a Thomas Bach, durante una cerimonia di passaggio di consegne presso la sede dell’IOC a Losanna, in Svizzera.

La ex nuotatrice e campionessa olimpica, diventa la prima donna alla guida del Comitato Olimpico Internazionale. Tra le sue priorità : nuove regole per la partecipazione delle atlete transgender e un equilibrio tra inclusione e equità - N uovo volto alla guida del CIO: il 23 giugno 2025, nella sede del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna, è andato in scena un passaggio di consegne che segna un punto di svolta nella storia dello sport globale.

Il Comitato olimpico americano obbedisce a Trump: “No alle atlete transgender negli sport femminili” - “Difenderemo le atlete e non permetteremo agli uomini di colpire, far male e imbrogliare donne e ragazze.

Il Comitato Olimpico Statunitense esclude gli atleti transgender dalle competizioni femminili: accolta la direttiva di Trump - Inviate le missive alle federazioni che hanno avuto in passato problemi legati ad atleti nati uomini che hanno gareggiato in competizioni femminili. Secondo sport.virgilio.it

