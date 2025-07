Il centro anziani chiude per rissa e schiamazzi Il labbro spaccato e la dentiera saltata | la partita a carte finita male in Brianza

Non è una scena da bar di periferia o da stadio in fermento, ma la realtĂ di un centro anziani della Brianza. A Lesmo, in provincia di Monza, una semplice partita a scopa è degenerata in un’aggressione fisica tra due frequentatori abituali del centro ricreativo di via Morganti. A farne le spese è stato un uomo di 97 anni, colpito con un pugno da un altro ospite, di 78 anni. Il bilancio: un labbro spaccato e la dentiera saltata. La conseguenza: chiusura immediata della struttura per 30 giorni. A riportare i fatti è il Corriere. Un centro anziani troppo «vivace». Negli ultimi tempi, il clima nel centro anziani era diventato sempre piĂą teso. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: centro - anziani - partita - chiude

Abusi e torture su anziani disabili al centro della Croce Rossa: arrivano altre condanne - Ancora condanne per gli operatori socio sanitari che lavoravano nel Centro di educazione motoria della Croce Rossa a Roma.

Comunali: Salis sul bus da Voltri al centro: “Il trasporto pubblico va migliorato, ma resta gratuito per giovani e anziani” - Un viaggio da Voltri a Caricamento a bordo di un autobus per “toccare con mano” la qualità del trasporto pubblico genovese.

Fragilità al Centro: una giornata di screening nei centri anziani di Como - Una giornata interamente dedicata allo screening e alla prevenzione della fragilità nei centri di aggregazione per gli anziani della Lombardia: si terrà  sabato 17 maggio, grazie al progetto “Fragilità al Centro”, promosso dalla Fondazione Longevitas per richiamare l’attenzione, informare e fare.

#rissa al #centro anziani durante la partita a scopa, 97enne colpito con un pugno in faccia: «La dentiera è volata via» Vai su X

? Vinciamo il caldo in compagnia 2 Questo giovedì torna l'appuntamento nel nuovo centro di via Montini 11. Dalle 9 alle 12 i locali climatizzati sono aperti agli anziani per un caffè, la lettura dei giornali o una partita a carte. Vi aspettiamo! Vai su Facebook

Lesmo, il centro anziani chiuso per le intemperanze degli ospiti: la partita a scopa e il pugno in faccia a un 97enne; Il centro anziani chiude per rissa (e schiamazzi). Il labbro spaccato e la dentiera saltata: la partita a carte finita male in Brianza; Rissa al centro anziani, pugno in faccia a un 97enne per... una partita a scopa.

Litigano per una partita di scopa e si prendono a schiaffi e pugni: il centro anziani di Lesmo chiude per rissa - Nel centro per anziani di Lesmo due uomini, un 78enne e un 97enne, si sono presi a schiaffi e pugni dopo un litigio per una partita di scopa ... Da fanpage.it

Rissa al centro anziani durante la partita a scopa, 97enne colpito con un pugno in faccia: «La dentiera è volata via» - È successo a Lesmo, in provincia di Monza, a pochi passi dalla chiesa. ilmattino.it scrive