Il Caso di stasera è il delitto di Cogne

Nuovo appuntamento questa sera, mercoledì 23 luglio, alle 21.20 su Rai 3 con Il Caso, il programma true crime di Rai Cultura condotto da Stefano Nazzi. Protagonista della puntata sarà Samuele Lorenzi, nato il 12 novembre 1998 a Cogne, in Valle d'Aosta, e trovato morto il 30 gennaio 2002 a soli 3 anni nel lettone dei genitori, colpito più volte con un oggetto mai ritrovato. Quel giorno, la mamma di Samuele, Annamaria Franzoni, è l'unica presente in casa. L'indagine prende subito una direzione precisa, ma sarà il racconto mediatico a trasformare il delitto in un evento nazionale. Nei mesi e negli anni successivi, tra processi, appelli, perizie e dibattiti pubblici, si consolida il paradigma di un nuovo modo di raccontare la cronaca nera: spettacolarizzazione, polarizzazione, ipotesi non verificate.

