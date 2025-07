Il cambiamento climatico è una minaccia urgente ed esistenziale

L'Aia, 23 lug. (askanews) - Storica pronuncia della Corte Suprema delle Nazioni Unite che ha definito il cambiamento climatico una "minaccia urgente ed esistenziale", emettendo una sentenza epocale sugli obblighi giuridici dei Paesi di prevenirlo. "Le conseguenze del cambiamento climatico sono gravi e di vasta portata. Colpiscono sia gli ecosistemi naturali che le popolazioni umane", afferma il presidente della Corte Internazionale di Giustizia (CIG), Yuji Iwasawa. Fuori dalla sede decine di manifestanti si sono riuniti per portare l'attenzione sul tema delle resplonsabilità del cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il cambiamento climatico è una "minaccia urgente ed esistenziale"

