AZZANO MELLA (Brescia) – Decine di persone martedì hanno assistito in diretta alla tragedia dell’aria costata la vita a due persone e che solo per fortuna non ne ha uccise altre. Ai comandi c’era Sergio Ravaglia, 75 anni, avvocato di Milano. Accanto a lui la compagna Anna Maria De Stefano, 60anni. Erano decollati decollati da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza. Erano circa le 12.30 quando un aereo ultraleggero è andato a schiantarsi sulla “Corda Molle“ di Brescia, ovvero la Strada Provinciale 235 che dalla Bassa bresciana va verso la Valtrompia e che fa pure da raccordo autostradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il boato, la colonna di fuoco e il mistero del paracadute: la cronaca dello schianto dell’ultraleggero tra le auto a Brescia