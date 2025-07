In un tempo che rimuove spesso anche in romanzi e saggi la valenza del disagio mentale trasformandolo in una forma di romantico eroismo o peggio ancora dimenticandone le responsabilità sociali . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Iacobelli, quell’esplorazione dolorosa dell’infanzia