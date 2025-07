I negoziati a Istanbul | sì di Russia e Ucraina a uno scambio di 1.200 prigionieri per parte Mosca | vertice Putin-Zelensky dopo l' accordo

Cremlino: «Lavoro complesso per un incontro Putin-Zelensky». Morto in bombardamento 21enne che viveva in Veneto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - I negoziati a Istanbul: sì di Russia e Ucraina a uno scambio di 1.200 prigionieri per parte. Mosca: vertice Putin-Zelensky dopo l'accordo

In questa notizia si parla di: putin - negoziati - istanbul - russia

Istanbul, Putin non sarà presente ai negoziati: Medinsky guiderà delegazione russa - Vladimir Putin non prenderà parte ai negoziati con l’Ucraina a Istanbul, in Turchia. A confermarlo è il Cremlino stesso, che ha annunciato che a guidare le delegazione russa sarà Vladimir Medinsky, ex ministro della Cultura e attuale consigliere del presidente.

Putin propone la ripresa dei negoziati "per eliminare le radici della guerra in Ucraina" - La risposta di Mosca alla proposta di una tregua di 30 giorni voluta dagli Stati Uniti e dall'Unione europea è arrivata all'una e mezza di notte.

Ucraina, Putin non va ai negoziati di Istanbul: non ci sarĂ neanche Lavrov ma il consigliere Medisky - Lo ha comunicato formalmente il Cremlino annunciando la lista dei membri della delegazione russa scelta dal Presidente Putin.

#Ucraina-#Russia: negoziati a Istanbul per preparare il Vertice Putin-Zelensky - https://ilmetropolitano.it/2025/07/23/ucraina-russia-negoziati-a-istanbul-per-preparare-il-vertice-putin-zelensky/… #ilmetropolitano Vai su X

Mentre Kiev e Mosca valutano una terza tornata di negoziati a Istanbul, la Russia lancia l’ennesimo massiccio attacco con droni e missili. Il ministro degli Esteri francese a Kiev per rafforzare il sostegno europeo Vai su Facebook

Ucraina-Russia: negoziati a Istanbul per preparare il Vertice Putin-Zelensky; Pioggia di bombe su Kiev e negoziati a Istanbul: è la diplomazia di Putin; Putin pianifica attacco di 2.000 droni in Ucraina. Sfiducia a von der Leyen, Ue: Dietro c'è Mosca - Kiev: Putin fa alzare in volo i bombardieri strategici russi.

Negoziati Russia-Ucraina: accordo a Istanbul per scambio di prigionieri. Ma nessun progresso sul cessate il fuoco - I negoziatori russi e ucraini sono tornati a parlarsi nella terza tornata delle tratt ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Incontro a Istanbul tra Russia e Ucraina per negoziare la pace - La Marina russa ha intanto annunciato oggi l'inizio di esercitazioni navali con le flotte del Nord, del Pacifico, del Baltico e con la flottiglia del Caspio. Si legge su laregione.ch