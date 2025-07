I nani di Yamal non erano niente Vinicius per il suo compleanno si è costruito un parco a tema

I nani della festa di Yamal, che tanto dibattito hanno scatenato, non sono niente al confronto: Vinicius per festeggiare il suo 25° compleanno si è costruito un parco a tema. Per due notti – racconta Marca – Rio de Janeiro ha smesso di essere una cittĂ ed è diventata “Vini World”. Nello specifico, al “Lajedo”, un locale riservato agli eventi nel quartiere di Vargem Pequena. “Parque Baila Vini World” il nome esposto su un grande cartello luminoso all’ingresso. Festa riservata esclusivamente ad amici, familiari e altri ospiti invitati dal calciatore brasiliano. All’ingresso, i partecipanti hanno vissuto un’esperienza degna di un film di successo, scrive Marca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I nani di Yamal non erano niente, Vinicius per il suo compleanno si è costruito un parco a tema

