La nostra recensione de I Fantastici Quattro – Gli inizi, prima attesissima incursione della superfamiglia nell’MCU di cui apre la fase 6: un cinefumetto di discreta fattura, con punti di forza ( Vanessa Kirby, il lato tecnico, il tema) ma anche qualche crepa di sceneggiatura. Dalla squadra disfunzionale dei Thunderbolts a quella famigliare de I Fantastici Quattro – Gli inizi il passo non è poi così lungo. Tant’è che la Fase 6 dell’MCU si apre con una pellicola non propriamente di rottura, diretta da un solido mestierante come Matt Shakman (già dietro WandaVision e diverse altre serie televisive apprezzatissime), ma che riesce a farsi largo grazie a un ottimo spunto tematico (purtroppo non del tutto elaborato), a una ricostruzione scenografica e a una realizzazione tecnica di grande impatto e a un ottimo cast in cui spiccano Julia Gardner e Vanessa Kirby, oltre alle buone prove di Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach e un terrificante Ralph Ineson. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

I Fantastici Quattro – Gli inizi, recensione: un nuovo, discreto primo passo per l'MCU