I Fantastici Quattro | Gli Inizi i protagonisti presentano il film!

In sala dal 23 luglio, I Fantastici Quattro: Gli Inizi è la nuova avventura Marvel Studios che sfida non solo le difficoltĂ degli ultimi anni dello Studio ma anche quella che sembra una "maledizione" di questi amatissimi personaggi dei fumetti, la Prima Famiglia Marvel, che fino a questo momento non hanno mai avuto un adattamento cinematografico davvero vincente. In occasione della promozione mondiale del film, alla quale abbiamo partecipato anche noi di Cinefilos.it, i protagonisti del film hanno raccontato l'esperienza di portare sul grande schermo Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm.