Durante questa intensa estate cinematografica, non si può non parlare de I Fantastici 4: Gli Inizi senza parlare del nuovo Superman diretto da James Gunn. Da fan, ma soprattutto da spettatore, il paragone è inevitabile, soltanto per la curiositĂ di vedere l’ex regista Marvel sfidare l’amico Kevin Faige alla guerra del box office. Fino ad oggi, ovviamente perchĂ© I Fantastici 4: Gli Inizi uscirĂ oggi nelle sale, Superman è in netto vantaggio, ma c’è un altro aspetto da evidenziare, quello prettamente di piacere ed è inevitabile mettere i due film a confronto. Dopo aver visto in anteprima il film Marvel, bisogna dire che Gunn sarĂ un avversario ostico per la Disney e molto probabilmente nel prossimo futuro risulterĂ una perdita molto grave in casa Marvel. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - I Fantastici 4: Gli Inizi, la recensione del nuovo film Marvel che segna un ritorno alle origini