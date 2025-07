I Cesaroni – Il Ritorno parla la produttrice Verdiana Bixio | Questa stagione è dedicata a Fassari Il ritorno in onda anche di un Medico in Famiglia? Ce lo auguriamo

Verdiana Bixio presenta I Cesaroni – Il Ritorno. La produttrice è stata uno degli ospiti del Festival di Giffoni e ha raccontato ai ragazzi presenti in sala le emozioni di portare sul piccolo schermo, dopo 10 anni, una delle serie più amate. Vediamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni. Intervista a Verdiana Bixio, produttrice de I Cesaroni – Il Ritorno. Grande attesa per I Cesaroni – Il ritorno, una coproduzione Publispei-Mediaset che presto vedremo su Canale 5. Tantissimi i temi toccati nella nuova serie: dall’adolescenza alla scuola, passando per l’inclusività in tempi post-covid con la crisi della storica bottiglieria della famiglia Cesaroni. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - I Cesaroni – Il Ritorno, parla la produttrice Verdiana Bixio: “Questa stagione è dedicata a Fassari. Il ritorno in onda anche di un Medico in Famiglia? Ce lo auguriamo”

“Onorata e orgogliosa di far parte dell'Academy! È stata una giornata di lavoro intensa, la prima di una lunga storia! Grazie a tutte le donne che hanno reso possibile tutto questo!”. Con queste parole Verdiana Bixio, Owner & Ceo di Publispei, ha commentato il Vai su Facebook

I Cesaroni tornano con Claudio Amendola e nuove storie generazionali; Eravamo in attesa del suo ritorno sul set, il toccante saluto della produzione dei Cesaroni ad Antonello Fassari; I Cesaroni: tutto quello che sappiamo sul ritorno dell'amata fiction Mediaset.

I Cesaroni tornano in tv: Claudio Amendola guida il cast tra passato e nuove generazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo I Cesaroni tornano in tv: Claudio Amendola guida il cast tra passato e nuove generazioni ... Come scrive tg24.sky.it

Un’erede di Bixio conquista la tv - Panorama - Ma quello che in tv non si vedrà è che a cantare e ballare più di tutti era la produttrice Verdiana Bixio, 38enne presidente di Publispei. Si legge su panorama.it