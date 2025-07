I capelli profumati l’ultima frontiera per chi cerca un nuovo phon

Negli ultimi anni, il mondo della bellezza ha vissuto una rivoluzione tecnologica: i classici strumenti da hairstyling si sono trasformati in veri e propri gadget smart, pensati non solo per modellare i capelli, ma anche per proteggerli, curarli e. profumarli. Dai phon intelligenti che regolano la temperatura in base al tipo di capello, fino ai dispositivi che rilasciano ioni per migliorare l'idratazione della chioma, ogni dettaglio è studiato per unire estetica, benessere e funzionalità . Dreame Glory Mix è un phon potente, leggero ed elegante, ispirato alle sirene. Offre asciugatura rapida, controllo termico NTC, ioni negativi e una funzione unica di profumazione personalizzabile.

