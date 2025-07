I bambini invisibili della Gran Bretagna | oltre 4,5 milioni vivono sotto la soglia di di povertà

Allarme povertà infantile nel Regno Unito: il nuovo report fotografa una crisi diffusa e radicata. Secondo l’ultimo rapporto pubblicato dalla Children’s Commissioner per l’Inghilterra, Rachel de Souza, oltre 4,5 milioni di bambini vivono oggi in condizioni di povertà nel Regno Unito. Il documento, redatto sulla base delle testimonianze dirette di 128 minori tra i 6 e i 18 anni raccolte tra gennaio e marzo 2025, descrive una situazione in cui la deprivazione materiale è ormai diventata parte della quotidianità per una larga fascia della popolazione minorile. Le condizioni denunciate vanno da abitazioni insicure con muffa e infestazioni di ratti alla mancanza di alimenti base e beni essenziali come acqua calda, riscaldamento o spazi adeguati per lo studio. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - I bambini invisibili della Gran Bretagna: oltre 4,5 milioni vivono sotto la soglia di di povertÃ

In questa notizia si parla di: povertà - bambini - invisibili - gran

Nell’Ue 19,5 milioni di bambini a rischio povertà - ROMA (ITALPRESS) – 19 milioni e mezzo di bambini, nell’UE, sono a rischio povertà o esclusione sociale.

Nella UE 19,5 milioni di bambini a rischio povertà - Nella classifica dei Paesi europei con la maggior percentuale di piccoli a rischio indigenza o esclusione, l'Italia è quinta, preceduta dalla Grecia

Eurostat: in Italia cresce la povertà fra i bambini sotto i sei anni Cnddu: serve un piano strutturale per famiglie e scuola - Di seguito un comunicato diffuso dal coordinamento nazionale docenti delle discipline dei diritti umani: Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione per i dati allarmanti pubblicati da Eurostat relativi alla povertà e all’esclusione sociale tra i minori in Italia nel 2024.

Il cuoricino di Summer continuerà a battere Gli organi della piccola vittima del drammatico incidente in A1 saranno donati per salvare altri bambini. I nostri specialisti del Meyer hanno completato le procedure per la donazione, una storia che stringe il cuore c Vai su Facebook

Le tante povertà che rimangono invisibili ai più; Allarme povertà minorile in Italia: un futuro incerto per un bambino su quattro; In Vaticano il Summit sui diritti dei bambini: sono sacri, investire di più e subito.