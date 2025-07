I 14 Comuni che firmano il patto per il turismo | Seguiremo una strategia territoriale

Sono 14 i comuni che questa mattina hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per lo sviluppo congiunto di strategie e interventi in ambito turistico: Lecco, Abbadia Lariana, Ballabio, Calolziocorte, Civate, Galbiate, Garlate, Malgrate, Mandello Del Lario, Olginate, Oliveto Lario, Pescate. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

I 14 Comuni che firmano il patto per il turismo: Seguiremo una strategia territoriale

