Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura | il nuovo film uscirà a Dicembre del 2026

Il film presenterĂ un cast eccezionale composto da Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Ralph Fiennes, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Jesse Plemons, Billy Porter e Lili Taylor, insieme alle giovani promesse Joseph Zada, Whitney Peak, Mckenna Grace e Ben Wang, tra gli altri. Hunger Games – L’Alba sulla Mietitura  riporta la narrazione indietro di 24 anni, fino alla 50ÂŞ edizione degli Hunger Games, ovvero la Seconda Edizione della Memoria. Attualmente in fase di pre-produzione, il film sarĂ diretto da Francis Lawrence su sceneggiatura adattata da Billy Ray. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

