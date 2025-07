Hub for young rinasce Ecco lo spazio giovani che pensa proprio a tutti

Empoli, 23 luglio 2025 – Potenziato e rinnovato, riapre a Empoli l’Hub 4 Young, lo Spazio Giovani situato al civico 17 di piazza del Popolo. Obiettivo? Supportare la fascia giovanile dai 14 ai 30 anni su temi importanti quali lavoro, educazione, supporto sociale e gestione delle fragilità . E grazie all’ingresso di altri attori come Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, Società della Salute e Co&So Empoli si ampliano le competenze con cui era nato Hub 4 Young: dai servizi di orientamento per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro a quelli socioeducativi. «Siamo molto felici di questa nuova inaugurazione – ha esordito il sindaco Alessio Mantellassi – perché Hub 4 Young è un’esperienza che ha funzionato e con questa forma più integrata abbiamo cercato di regalare ai giovani uno spazio che rappresenti un vero e proprio supporto per comprenderne le varie specificità e farsi carico di accompagnarli in quello che sarà il percorso a loro più adatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hub for young rinasce. Ecco lo spazio giovani che pensa proprio a tutti

