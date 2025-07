hiroshima da chi fu sganciata la bomba

Si chiama Little Boy ma, a dispetto del suo nome (dall’inglese, ragazzino) è ancora oggi l’ordigno più potente mai realizzato dall’uomo. Parliamo della bomba atomica che poco dopo le 8 del mattino del 6 agosto 1945 spazzò via il 90 per cento degli edifici di Hiroshima, all’epoca la città più industrializzata del Giappone, e spezzò in un solo istante fra le 70 e le 80 mila vite. Un numero, secondo molte autorità, approssimato per difetto che tuttavia sale fino a sfiorare i 250 mila morti considerando gli effetti di radiazioni e necrosi negli anni successivi. Tre giorni dopo, il 9 agosto, toccò a Nagasaki dove pur con un errore nel lancio, che portò la bomba a 4 chilometri dal punto prestabilito, persero la vita tra le 25 e le 75 mila persone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

