L’amministrazione Trump ha aperto una nuova indagine sulla conformità dell’Università di Harvard a un programma governativo di visti per studenti e professori internazionali. Lo riporta il New York Times. Si tratta dell’ennesimo attacco che prende di mira l’ateneo d’élite con la terza azione aggressiva da quando le due parti hanno ripreso i negoziati per porre fine alla loro accesa disputa. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha informato il presidente di Harvard, Dr. Alan M. Garber, dell’indagine in una lettera inviata mercoledì, secondo una copia del documento visionata dal New York Times. L’indagine riguarda la partecipazione dell’università all’ Exchange Visitor Program, un programma ideato per promuovere scambi culturali ed educativi attraverso il rilascio di visti per diverse categorie di candidati, tra cui studenti, professori, ricercatori, tirocinanti e ragazze alla pari. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Harvard, amministrazione Trump avvia nuova inchiesta su visti internazionali