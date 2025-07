Hans zimmer sorprende con un ruolo in euphoria stagione 3

Hans Zimmer entra nella colonna sonora di Euphoria stagione 3. Il celebre compositore cinematografico Hans Zimmer, noto per aver creato alcune delle più iconiche colonne sonore di film come The Dark Knight, The Lion King e Gladiator, si unisce alla produzione della terza stagione di Euphoria. Questa collaborazione rappresenta un evento di grande rilievo nel panorama delle colonne sonore televisive, portando una nuova dimensione musicale allo show HBO. Dettagli sulla partecipazione di Hans Zimmer a Euphoria stagione 3. Secondo fonti ufficiali, Euphoria storia creator Sam Levinson ha scritto la nuova stagione ascoltando le colonne sonore di Interstellar e True Romance, entrambe composte da Zimmer. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Hans zimmer sorprende con un ruolo in euphoria stagione 3

