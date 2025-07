Hancko Inter l’Atletico Madrid va verso la chiusura dell’affare! Superata l’ipotesi Al-Nassr dopo il caos-albergo

Hancko Atletico Madrid, il difensore del Feyenoord verso la Liga: trattativa ai dettagli dopo il clamoroso dietrofront con l’Arabia Saudita. L’ Atletico Madrid è a un passo dal chiudere uno dei colpi più importanti della propria campagna estiva: l’arrivo di David Hancko, difensore slovacco classe 1997 attualmente in forza al Feyenoord ed accostato nelle scorse ore anche all’ Inter. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club spagnolo è ormai molto vicino a un’intesa definitiva con la società olandese per il trasferimento del giocatore, che nelle ultime settimane era stato anche a un passo dal trasferimento in Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hancko Inter, l’Atletico Madrid va verso la chiusura dell’affare! Superata l’ipotesi Al-Nassr dopo il caos-albergo

