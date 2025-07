Hancko e l’Atletico Madrid sono a un passo! L’accordo tra i colchoneros il Feyenoord e il giocatore è stato trovato | adesso manca solo quell’aspetto! Tutte le novità

Hancko va all’Atletico Madrid! Il difensore del Feyenoord, nel mirino della Juve, si accasa ne La Liga: tutti i dettagli. David Hancko è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell’ Atlético Madrid. Come riportato da Fabrizio Romano su X, il club spagnolo ha raggiunto un accordo con il Feyenoord per l’acquisto del difensore slovacco per una cifra di 30 milioni di euro più bonus legati a performance future. Il contratto è stato anche formalizzato: il difensore arriva nella parte rojiblanca di Madrid dopo che l’affare con l’ Al Nassr è saltato. L’ Atlético Madrid, che cercava un rinforzo in difesa, ha finalmente trovato in Hancko il profilo ideale per rafforzare il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

