Hancko-Al Nassr saltato il trasferimento | la Juventus torna in corsa per il difensore?

Tra gli obiettivi della Juventus per questa sessione di calciomercato estiva ci sarebbe anche la ricerca di un nuovo difensore centrale per andare ulteriormente a puntellare un reparto che vedrà anche il rientro di Bremer dopo l’infortunio. Tra i possibili candidati a vestirsi di bianconero potrebbe tornare di moda il profilo di David Hancko, che sembrava essere sfumato dopo la trattativa che lo avrebbe dovuto portare all’Al Nassr. Sembrava infatti tutto fatto per il trasferimento nel club saudita, prima che un clamoroso colpo di scena ne interrompesse il passaggio in Arabia. Come riportato infatti da Voetbal International, il Feyenoord aveva dato il via libera per la chiusura della trattativa con l’Al Nassr, ma una volta raggiunto il ritiro austriaco, Hancko sarebbe stato escluso dall’hotel della squadra e non gli sarebbe stata data la possibilità di prendere parte agli allenamenti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Hancko-Al Nassr, saltato il trasferimento: la Juventus torna in corsa per il difensore?

