Ha travolto e ucciso l' architetto Vezzoli | era positiva all' alcol test

È il giorno del dolore per Edoardo Vezzoli, l'architetto di Adro morto a 56 anni in un tragico incidente stradale a Solto Collina, nella Bergamasca: la moglie Paola Ranghetti è ancora ricoverata in condizioni serie al Papa Giovanni di Bergamo. MercoledĂŹ mattina il funerale dell'architetto, che. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

