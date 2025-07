Grecia terremoto di magnitudo 5,1 scuote l’isola di Creta

Un terremoto di magnitudo 5,1 è stato segnalato a largo dell’isola di Creta, in Grecia. Secondo le prime notizie, la scossa sarebbe avvenuta ad una profondità di 45km. Per il momento, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Secondo i media locali, l’epicentro è stato segnalato nella zona marina a 21 chilometri a est di Antikythera. La scossa è stata avvertita anche a Creta, e nelle regioni del Peloponneso e dell’Attica. Gli esperti locali: «Positivo che si sia verificato in mare». «È stato avvertito nella città di Chania e nella Creta occidentale» ha dichiarato alla trasmissione Update  Efthymis Lekkas, presidente dell’Oasp, l’Organizzazione greca per la pianificazione e la protezione dai terremoti, poco dopo la forte scossa sismica a Chania. 🔗 Leggi su Open.online