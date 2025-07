Grecia attivisti pro-Palestina contro la crociera israeliana Mano Maritime | la nave cambia rotta e va a Cipro

Decine di persone sull’isola greca di Syros si sono radunate al porto per impedire l’attracco di una nave da crociera con a bordo passeggeri israeliani. Le riprese della scena mostrano i dimostranti che sventolano enormi bandiere palestinesi e scandiscono slogan come “LibertĂ per la Palestina” mentre la nave da crociera Crown Iris, gestita dalla compagnia di navigazione israeliana Mano Maritime, si avvicinava al porto dell’isola del Mar Egeo. Secondo quanto riferiscono i media israeliani, i passeggeri della nave avrebbero dovuto sbarcare a Syros entro sei ore, ma a causa delle proteste non è stato loro permesso e la nave ha proseguito il suo viaggio verso Limassol, a Cipro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grecia, attivisti pro-Palestina contro la crociera israeliana Mano Maritime: la nave cambia rotta e va a Cipro

In questa notizia si parla di: nave - crociera - palestina - israeliana

