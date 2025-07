Grealish nella lista dei possibili affari del Ds Manna

Sul taccuino di Manna il giocatore del City ma non solo. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna continua a monitorare il mercato per regalare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Grealish nella lista dei possibili affari del Ds Manna

In questa notizia si parla di: manna - grealish - lista - possibili

Manchester rifornisce il Napoli: De Bruyne, Grealish e non solo | Affondo di Manna per un difensore - Manchester rifornisce il Napoli: De Bruyne, Grealish e non solo | Affondo di Manna per un difensore"> Il ds del Napoli Manna è scatenato sul mercato.

Grealish non entusiasma ma Ndoye non si smuove: Manna pensa a Nusa o Chiesa (Gazzetta) - Il Napoli continua a spingere per l’ala sinistra che Conte ha richiesto, ovvero Dan Ndoye. Pare che la trattativa con il giocatore sia chiusa da più di un mese, ma continua a mancare la volontà – aggiungiamo giustamente – di pagare ai felsinei altri 45 milioni di euro dopo i 35 circa per Beukema.

Obiettivo Premier: il Napoli guarda in Inghilterra per il colpo in attacco «Grealish? C’è stato qualche contatto. Non ha preso bene l’uscita dal progetto City. Con le giuste condizioni, può diventare un affare possibile». Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport, s Vai su Facebook

GAZZETTA - Il Bologna spara alto per Ndoye, Manna proverà a chiudere per Grealish; CDS - Napoli, in salita la pista Ndoye: nella lista di Manna ci sono anche Grealish e Chiesa; Grealish non entusiasma ma Ndoye non si smuove: Manna pensa a Nusa o Chiesa (Gazzetta).

Napoli su Grealish: trattativa possibile col City - Advertising Grealish fuori dal progetto Manchester City L’esperienza di Jack Grealish al Manchester City sembra giunta a un punto di svolta. informazione.it scrive

Dall'Inghilterra: "Conte vuole Grealish o Garnacho. Il City apre ... - MSN - Dopo le indiscrezioni lanciate dal 'Guardian', è ora il 'Sun' ad accostare nuovamente il nazionale inglese al club azzurro, sostenendo che sia un profilo ... Lo riporta msn.com