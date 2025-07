Gozzi Confindustria | ' Sbloccare l' ingresso di lavoratori'

"PerchĂ© non cercate un prefetto che si concentri esclusivamente sul coordinamento di tutte le norme e sullo sveltimento degli ingressi", dice in audizione in Commissione Esteri del Senato, sul piano Mattei, il presidente di Federacciai e special advisor di Confindustria su competitivitĂ europea e piano Mattei, Antonio Gozzi, sottolineando la difficoltĂ di ingresso in Italia di lavoratori coinvolti in progetti di formazione. "Un po' l'impreparazione dei consolati, un po' una mancanza di focus al Viminale per sveltire questi flussi crea problemi", avverte: "E' un tema di funzionamento dei meccanismi al Viminale, il punto su cui concentrarsi è lì, nel senso che l'insieme di diverse norme, dal decreto flussi al decreto Cutro, alla debolezza dei nostri consolati crea un collo di bottiglia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gozzi (Confindustria): 'Sbloccare l'ingresso di lavoratori'

