Governo e agenzie anticorruzione | Zelensky tratta con Trump il futuro dell’Ucraina e il suo

Ho sempre detto e scritto che Volodymyr Zelensky, classe 1978, al netto della macchietta cui l'hanno ridotto sia i contro sia i pro, è un personaggio fuori del comune. A tal punto che ho impiegato un intero libro ( "Zelens'kyj – L'uomo e la maschera", Meltemi Editore) per raccontarne la parabola, da figlio della borghesia sovietica  "bene" a vindice della libertĂ ucraina, anzi di quella dell'Europa intera. Da comico a presidente. Da grande evasore con 14 scatole cinesi societarie nei paradisi fiscali a paladino del rigore altrui. Da amico e socio degli oligarchi a nemico degli oligarchi. Il tutto con enorme determinazione e altrettanto coraggio: da quando si lanciò dalla natia e provinciale Krivyj Rih alla conquista dello show business a Mosca a quando, nelle prime ore dell'invasione russa, rifiutò di abbandonare Kiev e rimase per incitare alla resistenza.

Ucraina: Merz sente Zelensky, ribadito sostegno nuovo governo tedesco - Francoforte (Germania), 8 mag. (LaPresse) – Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha parlato oggi telefonicamente con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che si è congratulato con il cancelliere per il suo insediamento.

Zelensky e l'enigma Trump: «Ha capito che Putin non è credibile, ora sanzioni la Russia». E prepara il rimpasto di governo a Kiev - «Gli Usa hanno partecipato per la prima volta alla riunione della Coalizione dei volenterosi e stanno valutando nuove sanzioni alla Russia, ringrazio Trump per questi segnali».

Ucraina, Zelensky riceve Kellogg a Kiev: «Colloquio produttivo, ringrazio Trump». Poi annuncia il cambio al vertice del governo - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di avere "proposto" al primo vice primo ministro Yuliia Svyrydenko di "guidare il governo ucraino", nel corso di un incontro avuto oggi.

Massiccia repressione in tutta l'Ucraina delle agenzie anticorruzione. L'intelligence ucraina, SBU, ha effettuato una serie di perquisizioni e arresti ai danni di funzionari dell'Anti-corruzione che indagavano sul governo Zelensky. Gli arrestati sono accusati di tra

Zelensky firma legge che elimina autonomia alle agenzie anticorruzione, cosa prevede (e perché gli ucraini sono infuriati): «Colpo alla democrazia» - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato oggi un disegno di legge che revoca l'autonomia di due agenzie anticorruzione, una mossa ...

Von der Leyen a Zelensky: "Spieghi sull'anti-corruzione" - La presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha avuto un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "chiedendo spiegazioni" sulle nuove misure approvate dalla Rada nei r ...