In questa calda estate spunta la coppia che non ti aspetti. Il settimanale Oggi ha paparazzato in atteggiamenti intimi Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca. Le immagini sono state scattate a Pantelleria, dove i due – stando al racconto della rivista – hanno noleggiato una barca assieme ad amici e al largo si sono lasciati andare a tenerezze impreviste. Come mostrano le immagini, la Gregoraci spalma la crema sulla schiena a Francesco Arca, lui la ringrazia con un bacio sul collo, poi il bagno insieme e un continuo cercarsi con lo sguardo. Chi si è occupato del servizio esclusivo non ha esitato a parlare di “attrazione fatale”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Gossip bomba e inaspettato, passione fatale tra Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca