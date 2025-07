Golden bachelor stagione 2 | il cast ipotetico svela la verità su mel owens

annuncio del cast non ufficiale per la seconda stagione di The Golden Bachelor. La produzione di The Golden Bachelor ha reso noto un elenco preliminare delle partecipanti per la prossima stagione, rivelando alcune discrepanze rispetto alle richieste iniziali del protagonista. La scelta delle concorrenti mostra come gli ideatori dello show abbiano privilegiato altri criteri rispetto alle preferenze espresse dal conduttore, Mel Owens. le dichiarazioni di mel owens e le aspettative sulla cast. Mel Owens, ex giocatore NFL ora avvocato, ha condiviso in un podcast che aveva comunicato ai produttori di voler limitare la selezione delle donne tra i 45 e i 60 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Golden bachelor stagione 2: il cast ipotetico svela la veritĂ su mel owens

