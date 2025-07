Gli occhiali tondi fanno girare la testa alla moda estate 2025 | ecco quali comprare

H anno fato i l giro (tondo) della moda per poi tornare al centro della scena. Gli occhiali da sole tondi si confermano il modello cult dell’Estate 2025, passando da accessorio vintage a must-have contemporaneo. Hanno linee morbide ma carattere deciso: li scelgono le celebrity, li rilanciano le passerelle, li consacrano lo street style. Occhiali da sole, cinque modelli di tendenza X Una tendenza che gira su se stessa e non perde mai di vista lo stile. Piccoli ma potenti, come quelli di Miu Miu, oppure grandi e d’effetto, vedi Gucci: ecco a chi stanno bene. L’ascesa del round frame. Il merito? In parte è di Miu Miu, che con i suoi occhiali da sole tondi ha riacceso il desiderio di silhouette vintage, tra vibe intellettuali e leggerezza preppy. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli occhiali tondi fanno girare la testa alla moda estate 2025: ecco quali comprare.

In questa notizia si parla di: occhiali - tondi - moda - estate

Piccoli ma con tantissimo stile. Perché quando il sole picchia… l’accessorio giusto è mini, scintillante e super riconoscibile. Ecco la nostra classifica degli occhiali da sole più piccoli che abbiamo in negozio per questa estate 2025: 5° posto – Fendi butter Vai su Facebook

Occhiali da sole tondi, a chi stanno bene; 10 occhiali da sole di tendenza secondo le sfilate da sfoggiare per l'estate 2025, e non solo; I migliori occhiali da sole uomo del 2025 in 25 modelli da scegliere subito e portare tutta l'estate (e oltre).

Celeb e occhiali da sole: questi sono i must have dell’estate 2025 - Da Rihanna a Kim Kardashian, passando per Dakota Johnson: le celeb dettano legge anche quando si tratta di occhiali da sole. Secondo amica.it

Ecco i 6 occhiali da sole rotondi per l'Estate 2023 - Harper's BAZAAR - Ecco i 6 occhiali da sole rotondi per l'Estate 2023, scopri la gallery dei modelli di occhiali da sole tondi da acquistare adesso. Come scrive harpersbazaar.com