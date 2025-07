Giugliano a 60 giorni dalle elezioni non c’è ancora la giunta

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono trascorsi quasi 60 giorni alle elezioni ma il Comune di Giugliano non ha ancora una giunta. Il sindaco Diego D’Alterio, sostenuto da una coalizione del centro sinistra appoggiata da alcune liste civiche espressione del territorio della fascia costiera, è ancora alle prese con la composizione della squadra che dovrebbe aiutarlo nel governo della cittĂ . Secondo indiscrezioni, dopo l’attribuzione del numero degli assessori alle varie formazioni che hanno contribuito alla vittoria elettorale contro il centrodestra guidato all’ex sindaco ed ex consigliere regionale Giovanni Pianese, il cerchio non è stato chiuso perchĂ© non sarebbero stati indicati dai partiti i nomi necessari di donne per garantire la paritĂ di genere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giugliano, a 60 giorni dalle elezioni non c’è ancora la giunta

