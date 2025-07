Un giudice federale della Florida ha respinto la richiesta dell'amministrazione di Donald Trump di pubblicare le trascrizioni delle deposizioni al grand jur√¨ nell'ambito dell'indagine sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Lo riporta il New York Times. La settimana scorsa il governo ha chiesto di desecretare quei documenti e di trasferire il caso a New York, dove Epstein era stato incriminato dopo un'altra indagine nel 2019, dopo che il presidente e l'attorney general Pam Bondi sono finiti nella bufera per la gestione della vicenda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Giudice nega a Trump le trascrizioni grand giurì su caso Epstein