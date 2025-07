Giubileo dei giovani in arrivo 500mila ragazzi | Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

Vela di Calatrava pronta a giugno per il Giubileo dei giovani, ma ecco a cosa serviva - Novità in arrivo sulla Vela di Calatrava che sarà pronta per giugno. Il progetto sarà realizzato per ospitare gli eventi del Giubileo dei Giovani, previsti dal 28 giugno al 3 agosto 2025.

Giubileo dei Giovani, Fisichella: "L'evento più partecipato, 500mila ragazzi da 146 Paesi" - Presentato il programma degli appuntamenti, dal 28 luglio al 3 agosto: momenti culminanti, la veglia con Papa Leone XIV, sabato sera, e la Messa conclusiva, domenica mattina, entrambe a Tor Vergata. Da msn.com

Giubileo dei Giovani, monsignor Fisichella: “Previsto l’arrivo di mezzo milione di ragazzi da 146 Paesi” - Per il Giubileo dei giovani sono previsti arrivi a Roma da 146 Paesi, nel 68% dei casi dall'Europa ma anche da tutti gli altri continenti ... Lo riporta dire.it